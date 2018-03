Tien jaar cel voor zoon die moeder (80) ombracht met pijnstillers

De rechter acht het bewezen dat het tweetal Rietje een dodelijke hoeveelheid oxycodon heeft gegeven, waardoor zij is overleden.

Ook sloot de rechtbank uit dat de vrouw zelfmoord heeft gepleegd of dat het middel per ongeluk is genomen. H. gaf het middel aan W., die het vervolgens toediende, aldus de rechter. Van moord is geen sprake.

Rietje werd in juni 2016 onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in haar woning aan het Kastanjeplein. Ongeveer een half jaar later werden drie verdachten aangehouden, waaronder dus de zoon van het slachtoffer die zijn moeder verzorgde.

Eis

De straffen wijken af van de eis van het Openbaar Ministerie (OM) die zestien jaar cel eiste.

De bejaarde vrouw, die dementerend was, werd door haar zoon en zijn vrouw geïsoleerd en zij was ernstig verwaarloosd. Beide verdachten ontkenden betrokkenheid.

Afgeluisterd gesprek

De rechtbank kwam onder meer tot het oordeel aan de hand van een door de politie afgeluisterd gesprek in W.'s auto. Daarin bespraken de verdachten, die alles ontkennen, de zaak gedetailleerd.

Daarnaast beschikte H. als enige in de kring rond het slachtoffer over oxycodon. De rechtbank houdt haar man ervoor verantwoordelijk dat hij de dodelijke hoeveelheid heeft toegediend. Vervolgens hebben ze gewacht met het bellen van de hulpdiensten totdat het slachtoffer was overleden.

