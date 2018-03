Zeven jaar cel voor gewapende overval met gijzeling in ING Nieuw-West

De overval vond plaats in oktober 2016, in een vestiging van ING aan op Plein 40-45. De destijds 33-jarige man bedreigde het personeel van de bank met een vuurwapen en eiste geld.

Een getuige wist de politie te waarschuwen. Toen agenten bij de bank aankwamen, gijzelde de man korte tijd één van de werknemers. Hij kreeg de mogelijkheid van de politie te vluchten maar kwam niet ver, een kogel schampte zijn been en hij kon worden ingerekend.

Achteraf bleek dat hij ook eens zijn slag had geslagen bij een Etos aan het Osdorpplein, dat gebeurde in juni 2016. Ook in dit geval bedreigde hij het aanwezige personeel met een vuurwapen. De man was in hoger beroep gegaan.

