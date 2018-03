Amsterdam Overzicht Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam plaats. Op welke partijen kan gestemd worden? Wie zijn de lijsttrekkers en wat zijn de belangrijkste standpunten van de partijen? Een overzicht (deel 1) van de partijen die meedoen in de gemeente Amsterdam.