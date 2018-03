Vrouw vindt gestolen telefoon en rugzak terug door hulp slotenmaker

De vrouw was in een café in het centrum toen ze ontdekte dat haar rugtas was gestolen. Daarin zaten behalve haar telefoon ook haar huissleutels. Daarop heeft zij een slotenmaker gebeld, zodat ze in elk geval haar huis weer inkon.

Vervolgens zag zij op de track & trace-app dat haar telefoon zich in het centrum verplaatste. Samen met de slotenmaker reed ze naar de locatie waar de vermoedelijke dief zich zou bevinden en belde de politie.

Agenten arresteerden de 20-jarige man uit Italië, die inderdaad de telefoon en rugtas van de vrouw bij zich had. De man zit vast.

De vrouw heeft al haar spullen weer terug.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten. Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!