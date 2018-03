Grote cruiseschepen in april geweerd bij Passenger Terminal door zeemijn

De grote cruiseschepen moeten zo’n grote draai maken in de buurt van de zeemijn dat de veiligheid van de schepen in het geding kan komen, meldt een woordvoerder van het Havenbedrijf Amsterdam. Daarom worden schepen die meer dan 290 meter lang zijn vooralsnog geweerd.

"Dit is uit voorzorg, we willen geen enkel risico nemen", aldus de woordvoerder. "Wij denken mee over een alternatieve plek om aan te meren voor deze schepen, zoals IJmuiden of Rotterdam."

De mijn werd eind januari bij baggerwerkzaamheden aangetroffen, ter hoogte van het Java-eiland. Hij ligt nog steeds op dezelfde plek waar hij gevonden is, 270 meter van de kade in het water.

Onschadelijk maken

In overleg met de gemeente wordt bekeken hoe de mijn onschadelijk kan worden gemaakt. "Het is een flinke jongen, dus er moet met het oog op de veiligheid worden onderzocht wat de beste optie is'', aldus de woordvoerder.

Zeemijnen zijn in tegenstelling tot oude vliegtuigbommen een zeldzaamheid in de Amsterdamse haven. Dit type explosief had in binnenwateren immers weinig strategische waarde, legt expert Huibert van Driel uit. Het lijkt hem daarom onwaarschijnlijk dat de zeemijn daar bewust is geplaatst. Mogelijk is de bom onbewust meegesleept, maar het kan volgens hem ook om een defect exemplaar gaan dat in het water werd gedumpt.

