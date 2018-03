In Beeld: De stroomstoring in de binnenstad van Amsterdam

Amsterdam Bezoekers Rijksmuseum: 'Bij de Nachtwacht was het grote licht al uit' Bij het Rijksmuseum zitten vier vwo-scholieren uit Den Haag. ''We waren net binnen toen het gebeurde. Bij de Nachtwacht was het grote licht al uit, er brandde alleen noodverlichting. In andere zalen was nog wel licht, maar toch moesten we naar buiten. Niemand wist wat er aan de hand was, het was een beetje chaos, maar niet hysterisch.''