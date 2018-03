Gemeente vertrouwt erop dat Noord/Zuidlijn 22 juli gewoon open kan

Deskundigen hebben de gemeente geadviseerd om de openingsdatum van 22 juli nog niet vast te leggen, zo bleek dinsdag.

In het rapport van de deskundigen staat dat er nog problemen zijn met de samenwerking van organisaties die zich met de realisatie van het project bezighouden. Ook de dienstregeling is een zorgenkindje.

Oorspronkelijk was het idee om twaalf keer per uur een metro te laten rijden. Dat worden er nu tien per uur. Daarnaast zijn er nog problemen met het besturingssysteem van de metro.

'Problemen opgelost'

Wethouder Litjes zegt dat het rapport, dat de gemeente al in februari onder ogen kreeg, niet betekent dat de opening wordt uitgesteld. Volgens de wethouder zijn de problemen die naar voren komen al in beeld en grotendeels opgelost.

Zo is er volgens de wethouder een nieuwe versie van het besturingssysteem. "Wij gaan ervan uit dat dat een van de problemen is die we inmiddels hebben opgelost." Ook de dienstregeling is volgens Litjes al aangepakt. "Stukje bij beetje hebben we in de afgelopen periode die problemen opgelost."

Begin volgende maand neemt de gemeente een beslissing over de opening van de lijn. Wethouder Lintjes verwacht dat de gemeente dan "met vertrouwen kan zeggen: 22 juli is de startdatum van de Noord/Zuidlijn".

