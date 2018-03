Geen referendum over nieuwe burgemeester

Het advies wordt overgenomen door waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, meldt Het Parool.

De wens van Stichting Meer Democratie om Amsterdammers hun burgemeester te laten kiezen gaat daarmee niet door. De stichting startte eerder samen met prominente Amsterdamse politici een petitie.

De initiatiefnemers wisten de benodigde 1200 handtekeningen te halen, waardoor het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad werd gezet.

Gemeentewet

Professor Wim Voermans, die de referendumcommissie leidt, zegt echter dat de Gemeentewet hier geen ruimte voor biedt. In de Gemeentewet staat namelijk dat de namen van kandidaten geheim moeten blijven. Ook is het bij een referendum alleen mogelijk om een stelling voor te leggen met de keuze 'voor' en 'tegen'. Het voorleggen van meerdere kandidaten is dus uitgesloten.

Niesco Dubbelboer, initiatiefnemer van Meer Democratie, zegt dat hij "zeer teleurgesteld" is en dat de argumentatie van de referendumcommissie deels onjuist is. "We zijn niet uit op een referendum met alleen voor of tegen, maar vinden dat mensen een voorkeur moeten kunnen aangeven."



Dubbelboer zegt te gaan lobbyen bij de gemeenteraad om toch tot een verordening omtrent een burgerconsultatie te komen. "Want het is belachelijk dat Amsterdammers niks te zeggen hebben over wie de nieuwe burgemeester wordt."