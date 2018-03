Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam

Bekijk hier welke partij het beste bij je past

Op 21 maart zijn 28 partijen verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Acht van die partijen zitten momenteel in de raad, twintig partijen zijn nieuw. In totaal zijn 675.200 Amsterdammers stemgerechtigd.

Partij van de Ouderen

Lijsttrekker: Wil van Soest. Aantal kandidaten op lijst: 20. Huidig zetelaantal: 1

De partij van de Ouderen komt, vanzelfsprekend, op voor de ouderen. De partij wil dat binnen het college een coördinerend wethouder ouderenbeleid wordt aangesteld om de belangen en de positie van ouderen in Amsterdam te waarborgen.

De positie van 45-plussers op de arbeidsmarkt is "desastreus", schrijft de partij in het verkiezingsprogramma. De gemeente moet volgens de Partij van de ouderen een actieve rol spelen om dit te veranderen.

U-buntu Connected Front

Lijsttrekker: Iwan Leeuwin. Aantal kandidaten op lijst: 14. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

U-buntu Connected Front maakt zich sterk voor een menswaardig Nederland, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma.

Lijsttrekker Iwan Leeuwin is geen onbekende in de Amsterdamse politiek: hij zat tot 2015 in de fractie van GroenLinks in Amsterdam Zuidoost. Leeuwin wil dat door Nederland geratificeerde VN Internationale Verdragen terug laten komen in gemeentelijk beleid.

De nieuwe partij mikt op Afrikaanse, Surinaamse en Antiliaanse kiezers.

Basisinkomen Partij

Lijsttrekker: Ron Smit. Aantal kandidaten op lijst: 4. Huidig zetelaantal. De partij is nieuw.

De Basisinkomen Partij is naar eigen zeggen géén one issue partij, maar ziet het basisinkomen als 'een plan voor structurele systeemaanpassingen', schrijft de partij op de website.

De partij van Ron Smit wil dat iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont en niet voor zijn eigen inkomen kan zorgen een basisinkomen krijgt van 1500 euro netto per maand, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma.

Amsterdamse Juffers (17)

Lijsttrekker: Gonny van Oudenallen. Aantal kandidaten op lijst: 18. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

Gonny van Ouderen maakte naam als activist in Amsterdam en als onafhankelijk Kamerlid van Groep Van Oudenallen.

Van Ouderen was tussen 1998 en 2006 fractievoorzitter van de gemeenteraadspartij Mokum Mobiel, die als belangrijkste speerpunt het parkeerbeleid in de Amsterdamse binnenstad had.

De kieslijst van de partij bestaat uit louter vrouwen. Volgens Van Ouderen zijn het 'kunstzinnige vrouwen'. Speerpunten van de partij zijn het behouden van goedkope atelierwoningen en het bevriezen van parkeertarieven.

Partij voor Iedereen

Lijsttrekker: Mehmet Sagsu. Aantal kandidaten op lijst: 6. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

De Partij voor Iedereen staat voor 'verbinding, harmonie en een vreedzame samenleving', zo is te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij.

De partij wil onder andere meer sociale huurwoningen in Amsterdam. Ook zouden straten en gebouwen geen naam mogen hebben die herinnert aan het koloniale verleden. Ook vindt de partij dat agenten een hoofddoek mogen dragen als ze aan het werk zijn.

Bij1

Lijsttrekker: Sylvana Simons. Aantal kandidaten op lijst: 14. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

Televisie- en radiopresentatrice Sylvana Simons richtte in 2016 de partij Artikel1 op, nadat ze uit de politieke beweging DENK was gestapt. Artikel1 kreeg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 0,3 procent van de stemmen, wat onvoldoende was voor een kamerzetel.

In het verkiezingsprogramma van de partij staat dat Bij1 ten strijde trekt 'tegen de huidige politiek vol moslimhaat, xenofobie, sekse-ongelijkheid, racisme, sociaal economische uitsluiting, genderdiscriminatie, verdeeldheid, uitsluiting en uitbuiting.'

SAMEN

Lijsttrekker: Yuen Ng. Aantal kandidaten op lijst: 42. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

De nieuwe partij wil 'verbinden ongeacht achtergrond en leeftijd', is te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij.

Lijsttrekker Ng was eerder lid van de Partij van de Ouderen, waarvoor hij in de bestuurscommissie van Amsterdam Zuid zat. Daarnaast was hij tussen 2005 en 2010 raadslid in de stad namens de VVD.

Anti-Scooter Partij

Lijsttrekker: Wiljo van Bennekum. Aantal kandidaten op lijst: 1. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

De Anti-Scooter Partij is opgericht om overlast van scooters, snorfietsen en bromfietsen in Amsterdam te verminderen.

Lijsttrekker Wiljo van Bennekum is geen nieuw gezicht in de Amsterdamse politiek. Eerder was hij betrokken bij de Partij voor de Vrije Amsterdammers (PVVA) die vier jaar geleden zetels wist te scoren in de bestuurscommissie van Noord en Zuidoost.

Blije Burgers

Lijsttrekker: Peter Hoeboer. Aantal kandidaten op lijst: 2. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

'De samenleving die zich goed voelt, over en met zichzelf, is er één van Blije Burgers', is te lezen op de site van de partij, die staat voor 'het beschermen van elkaars vrijheid en het scheppen van mogelijkheden om samen te bouwen.'

De partij wil dat Amsterdammers kunnen en willen blijven wonen in hun Amsterdam. Om dat te realiseren wil Blije Burgers dat alleen Amsterdammers een huis kunnen kopen. 'Amsterdam gaat op slot. Het is genoeg geweest', is te lezen op de site.

Carryonthemove

Lijsttrekker: Caroll Sastro. Aantal kandidaten op lijst: 1. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

Caroll Sastro, die in een rolstoel zit, is al jaren actief bij het Platform Gehandicapten Zuidoost, dat opkomt voor gehandicapten. Hetzelfde doel heeft ze met haar partij: zich inzetten voor Amsterdammers met een beperking.

Sastro wil validisme en uitsluiting bestrijden 'en daarom werken aan gelijkwaardigheid', zo is te lezen op haar website.

QUEER

Lijsttrekker: Jeanine Bouman. Aantal kandidaten op lijst: 4. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

Jeanine Bouman kan, als zij wordt gekozen, de eerste transgender in de gemeenteraad worden.

De nieuwe partij QUEER maakt zich sterk voor transgenders. QUEER wil van Amsterdam 'een bruisende stad maken met veel ruimte voor kunst en cultuur, waar mensen bovendien zichzelf kunnen zijn'.

De Republikeinse Politieke Partij

Lijsttrekker: Delano Felter. Aantal kandidaten op lijst: 2. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

Felter verklaarde als lijsttrekker van de Republikeinse Moderne Partij tijdens een debat in 2010 ‘een hekel te hebben aan homofielen'. "Als iedereen op mij stemt, sodemieter ik ze er allemaal uit", voegde hij daaraan toe. Felter werd hiervoor in 2016 veroordeeld tot een geldboete van 1000 euro.

De nieuwe partij strijdt tegen discriminatie en maakt zich sterk voor schone straten en veilige wijken.

De Groenen

Lijsttrekker: Paul Berendsen. Aantal kandidaten op lijst: 9. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

De partij van lijsttrekker Paul Berendsen pleit voor meer groen, een beter milieu en het invoeren van het basisinkomen.

Bovendien is de partij voor meer zeggenschap van Amsterdammers, met buurtbudgetten en de mogelijkheid tot het houden van een referendum, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma.

