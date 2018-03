Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk hier welke partij het beste bij je past

Op 21 maart zijn 28 partijen verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Acht van die partijen zitten momenteel in de raad, twintig partijen zijn nieuw. In totaal zijn 675.200 Amsterdammers stemgerechtigd.

D66

Lijsttrekker: Reinier van Dantzig. Aantal kandidaten op lijst: 49. Huidig zetelaantal: 14.

D66, die vorige gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij werd in Amsterdam, wil gelijke kansen voor iedereen, zo is te lezen in verkiezingsprogramma genaamd Gelijke kansen, gezonde groei, goed wonen.

"Ongelijkheid op de woningmarkt tussen wijken voltrekt zich ook naar de scholen en een veiligheid in de buurt. Die ongelijke kansen is waar D66 al jaren tegen strijdt", aldus van Dantzig op de website van de partij. Daarnaast wil D66 investeren in onderwijs, bereikbaarheid en duurzaamheid.

PvdA

Lijsttrekker: Marjolein Moorman. Aantal kandidaten op lijst: 26. Huidig zetelaantal: 10.

De PvdA wil dat alle Amsterdammers kunnen profiteren van het succes van de stad, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma Thuis in Amsterdam. Het open karakter van Amsterdam moet beschermd worden.

"Amsterdam is een toevluchtsoord en vrijplaats voor andersdenkenden, creatievelingen en progressieven – die in harmonie leven met ondernemers en zakenlieden, met eenlingen en grote gezinnen."

De PvdA wil 'voorkomen dat Amsterdam een stad wordt waar alles alleen nog maar om geld draait', zo is te lezen op de site van de partij. Daarnaast zijn betaalbare huizen en goed onderwijs, waarin gelijke kansen worden geboden aan iedereen, belangrijke speerpunten.

VVD

Lijsttrekker: Eric van der Burg. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: 6.

De partij wil onder meer een veilige stad, door meer cameratoezicht en het sneller inzetten van preventief fouilleren, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma Durf en optimisme. Ook wil de VVD dat Amsterdam schoner wordt, door het verhogen van de boetes op het achterlaten van afval op straat.

"De VVD maakt keuzes en kiest voor oplossingen die werken", vertelt van der Burg op de site van de partij. "Liberale keuzes, keuzes voor de stad en haar inwoners. De VVD gelooft als liberale partij in een kleine maar sterke overheid en een zelfredzame samenleving."

SP

Lijsttrekker: Laurens Ivens. Aantal kandidaten op lijst: 39. Huidig zetelaantal: 6.

De Socialistische Partij wil mensen die minstens drie jaar in Amsterdam wonen voorrang geven bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen. Dat is te lezen in het verkiezingsprogramma Amsterdam van Amsterdammers.

De partij zet zich in om armoede te bestrijden. Amsterdammers die 130 procent van het sociaal minimum verdienen moeten volgens de partij in aanmerking te laten komen voor armoederegelingen. Nu is die grens 120 procent.

Ook drukte vanwege toerisme in de stad is een belangrijk thema voor de SP, die de toeristenbelasting wil verdriedubbelen.

GroenLinks

Lijsttrekker: Rutger Groot Wassink. Aantal kandidaten op lijst: 30. Huidig zetelaantal: 6.

De partij wil een nieuwe koers inslaan, is te lezen in het verkiezingsprogramma Voor Verandering! GroenLinks wil groeiende ongelijkheid terugdringen, racisme en discriminatie bestrijden en Amsterdam radicaal vergroenen.

"Amsterdam staat op een keerpunt en snakt naar verandering", schrijft Groot Wassink op de site. "Modderen we voort, dan zetten ongelijkheid en polarisatie door, slibt de stad dicht met toeristen en auto’s en verliest de stad zijn ziel. Wij willen een radicaal sociale, groene en vrije stad."

Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Johnas van Lammeren. Aantal kandidaten op lijst: 17. Huidig zetelaantal: 1.

De partij voor de Dieren neemt zowel mensen als dieren als uitgangspunt voor gemeentelijk beleid, zo is te lezen in verkiezingsprogramma Plan B voor Amsterdam.

"Het welzijn van mens en dier komt onder druk te staan door het alsmaar drukker worden van de stad, veroorzaakt door de enorme bouwambitie en het aantrekken van toeristen. Amsterdam leefbaar houden vraagt om een Plan B: een betere wereld begint heel dichtbij”, schrijft de partij op de site.

CDA

Lijsttrekker: Diederik Boomsma. Aantal kandidaten op lijst: 49. Huidig zetelaantal: 1.

Het CDA wil zich onder andere inzetten op ‘een eerlijk erfpachtstelsel’ en meer woningen voor middeninkomens voor gezinnen, staat in het verkiezingsprogramma Geef mij maar Amsterdam!

Ook is het uitbreiden van handhaving tegen overlast een speerpunt van de partij. “Drukte in de stad en de excessen van het toerisme zorgen er in steeds meer buurten voor dat bewoners die zich onveilig voelen, continue troep op straat tegen komen of elke nacht uit hun slaap worden gehouden door blow- en braltoeristen”, is te lezen op de site.

DENK

Lijsttrekker: Mourad Taimounti. Aantal kandidaten op lijst: 19. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

De partij die met drie zetels vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer is nieuw in de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. De doelstellingen van DENK zijn gebaseerd op de pijlers inclusiviteit, rechtvaardigheid en leefbaarheid, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma Amsterdam is voor ons allemaal.

DENK wil eerlijke kansen voor jeugd en betere carrièremogelijkheden voor kwetsbare groepen, schrijft de partij op de site. De partij wil het woningaanbod beter verdelen, bereikbaarheid verbeteren en het gebruik van het Openbaar Vervoer stimuleren.

SGP

Lijsttrekker: Paula Schot. Aantal kandidaten op lijst: 9. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft met Paula Schot voor de tweede keer in de geschiedenis in de partij een vrouw als lijsttrekker. De Amsterdamse afdeling heeft vijf kernthema’s, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma: zondagsrust, veiligheid, duurzaamheid, coffeeshops/wallen, en wonen.

De SGP wil coffeeshops en bordelen sluiten. (Soft)-drugs zijn slecht voor de gezondheid en trekken onwenselijke toeristen aan, aldus de partij. Daarnaast is de partij principieel tegen evenementen en winkelopenstelling op zondag.

Forum voor Democratie

Lijsttrekker: Annabel Nanninga. Aantal kandidaten op lijst: 18. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

Publiciste Annabel Nanninga (ex-GeenStijl & TPO) voert de lijst van de nieuwe partij Forum voor Democratie aan. De partij wil de huidige politieke cultuur in Amsterdam 'openbreken en de problemen bij de kern aanpakken', zo is te lezen op de website.

FvD wil onder meer een stop van asielzoekers in de stad, overlast van Airbnb terugdringen en erfpacht afschaffen.

50PLUS

Lijsttrekker: Ellen Schutten. Aantal kandidaten op lijst: 14. Huidig zetelaantal: geen. De partij is nieuw.

50PLUS wil bureaucratie verminderen door voor iedere nieuwe regel twee oude regels af te schaffen, zo is te lezen in het het verkiezingsprogramma van de partij.

Daarnaast maakt de partij zich hard voor het in stand houden van seniorenwoningen.

Door goed openbaar vervoer, veiligheid en buurtinitiatieven te bevorderen wil 50PLUS dat het bestuur bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid bij ouderen.

ChristenUnie

Lijsttrekker: Don Ceder. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: geen.

De partij wil met sociaal-christelijke politiek onder andere schulden aanpakken en een einde maken aan mensenhandel in de seksindustrie. De ChristenUnie pleit voor het sluiten van de prostitutieramen op de wallen.

Ook duurzaamheid is belangrijk voor de partij, zo is te lezen in verkiezingsprogramma Ons Amsterdam. Door te investeren in slim omgaan met energie wil de CU zorgen voor meer innovatie en werkgelegenheid.

