Stadsbestuur: Dierenambulance krijgt te weinig subsidie

Het aantal ritten van de dierenambulance ligt al jaren op ongeveer 11.000 ritten per jaar. Met het onderhoud van het pand, vervanging van ambulance en materiaal komen de jaarlijkse kosten neer op zo'n acht ton. Dat is een gemiddelde van 74 euro per rit.

De gemeente gaat nu uit van 55 euro per rit en geeft daarom in 2018 ongeveer 275.000 euro aan subsidie, terwijl dat eigenlijk ongeveer een ton meer zou moeten zijn. Na de verkiezingen moeten het nieuwe stadsbestuur en de nieuwe gemeenteraad besluiten of er meer subsidie bij komt, of dat het door de gemeente gevraagde kwaliteitsniveau wordt verlaagd.

Voorbeelden van de eisen aan dat niveau zijn dat er ambulances zijn die gewonde of zieke dieren mee kunnen nemen, dat er een medewerker mee rijdt met het diploma dieren-EHBO en dat de meldkamer 24 uur per dag bereikbaar is. Ook de ambulances moeten 24 uur per dag kunnen uitrukken.

Belangrijk moment

Dierenambulance Amsterdam-directeur Margje de Jong spreekt woensdag in de Stopera over het benodigde extra geld. "Omdat op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, is dit een belangrijk moment, omdat de uitslag van de verkiezingen het beleid naar een organisatie als die van de dierenambulance voor vier jaar gaat bepalen", laat een medewerker van de dierenambulance weten.

Een aantal medewerkers is vanmorgen 'in uniform' bij de commissievergadering aanwezig.

