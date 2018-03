Opnieuw aandacht voor gevonden lichaamsdelen Nieuwe Gouw

"Ondanks veel onderzoek is de identiteit van de man niet achterhaald", laat de politie dinsdag weten.

Het hoofd werd door twee vissers aangetroffen in het water bij Amsterdam-Noord (foto). Enkele dagen later werd een voet aangetroffen door sportende mannen. Weer enige tijd later zijn op andere plekken in het water twee onderbenen en een onderarm aangetroffen.

DNA-onderzoek toonde toen al aan dat het ging om een mannelijk slachtoffer die 34 of 35 jaar oud geweest moest zijn en donkerblond of bruin haar had. Omdat de romp nooit gevonden is, kan de politie zijn lengte niet goed inschatten. Deze ligt tussen de 1.66 en 1.78 meter. Het gebit van de man bevatte een brug, maar was verder onverzorgd.

Uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in 2011, bleek dat de man "in ieder geval voorouders heeft die uit het Midden-Oosten komen" en dat hij veel waterpijp rookte. De politie hoopt dat mensen die meer weten, nu wel naar voren willen komen.

Tijdens Opsporing Verzocht zei de politie dat er cocaïne in het hersenweefsel van de man is gevonden. Dat zou volgens de politie twee dingen kunnen betekenen: of de man was een drugsgebruiker, of hij was een bolletjesslikker.

