Inkomensongelijkheid het grootst in Amsterdam

De hoofdstad wordt gevolgd door Utrecht en Den Haag, laat het CBS dinsdag weten.

Om de inkomensongelijkheid te berekenen wordt de zogeheten Gini-coëfficiënt gebruikt. Landelijk ligt deze op 0,29, in Amsterdam gaat het om 0,37. Utrecht en Den Haag volgen met 0,35 en 0,34.

Volgens het CBS wonen in Amsterdam relatief veel huishoudens met lage inkomens, maar ook veel huishoudens die bovenaan de inkomensladder staan. In Utrecht zorgen de grote aantallen studenten, die doorgaans minder verdienen, voor de uitslaande Gini-coëfficiënt.

Inkomen

In randgemeenten van de grote steden wonen relatief veel mensen met een hoog inkomen. In de grote steden zelf liggen de inkomens juist lager. Vooral voor Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg gaat op dat het doorsnee inkomen in de omringende gemeenten beduidend hoger ligt dan in de steden zelf.

Voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda en Groningen geldt het in mindere mate ook.

Huishoudens

Bij de cijfers is niet gekeken naar het gemiddelde inkomen, maar naar het doorsnee, of mediane inkomen. Dat wordt berekend door de inkomens van hoog naar laag te rangschikken, het niveau waar vervolgens precies evenveel huishoudens boven als onder zitten, is de doorsnee.

Het besteedbaar inkomen is in deze cijfers ook gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De welvaartsniveaus van huishoudens zijn zo onderling vergelijkbaar gemaakt.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!