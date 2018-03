Amerikaanse deeltaxi rijdt vanaf maandag in de stad

Via een speciale app worden passagiers gekoppeld aan andere passagiers die dezelfde kant op gaan en daardoor hun rit kunnen delen. Het bedrijf ontwikkelde het platform in eerste instantie voor de New Yorkse markt.

"Onze technologie maakt nu al meer dan 30 miljoen gedeelde ritten over de hele wereld mogelijk en we kijken heel erg uit naar de ontwikkeling van ViaVan in Amsterdam. We zien het als onze missie om transport te bieden die volledig losstaat van de beperkingen van vaste routes en tijden", aldus CEO Chris Snyder.

Elke passagier betaalt binnen de ring standaard vijf euro. Ter introductie is de ritprijs de eerste twee weken binnen de ring twee euro. Buiten de zone is de ritprijs afhankelijk van afstand en tijd. Of de dienst succesvol zal zijn moet nog blijken, taxidienst Abel dat eenzelfde soort dienst aanbood, stopte er afgelopen november na twee jaar mee.

