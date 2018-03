IJpassage Amsterdam Centraal gesloten wegens lekkage

Amsterdam Woningovervaller in Nieuw-West doet zich voor als medewerker PostNL De politie is op zoek naar twee mannen die zaterdag een woningoverval hebben gepleegd in de Titus van Rijnstraat in Nieuw-West. Een van hen deed zich tijdens de overval voor als een medewerker van Post NL, hij droeg een jas of trui van het bedrijf.