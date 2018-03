HvA-gebouw deels blank door gesprongen waterleiding

In het gebouw aan de Weesperzijde sprong vrijdagavond een waterleiding, vermoedelijk door de extreme kou. Het lek werd geconstateerd door de bewaking die een laatste ronde maakte om het gebouw af te sluiten. De kelders van het gebouw, waar veel practicumlokalen zijn, kwamen blank te staan. Zaterdag is de breuk in de waterleiding hersteld en is er hard gewerkt om al het water weg te krijgen.

Door het waterlek werkt het automatische brandmeldingssysteem niet meer. De HvA zet maandag brandwachten in, zodat het gebouw toch open kan. De lessen gaan dan ook gewoon door, laat een woordvoerder weten aan AT5.

Overigens is Leeuwenburg niet het enige gebouw dat last heeft van de kou. De brandweer liet zaterdagavond via Twitter weten dat er in de hele stad veel waterleidingen springen door de lage temperatuur.

Het advies als er geen acuut gevaar is, luidt: draai de hoofdkraan dicht en doe de elektriciteit uit, maar bel geen 112.