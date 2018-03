Proef met koud wit licht tegen overlast Reguliersdwarsstraat

Amsterdam Recensieoverzicht De Wilde Stad: 'Planet Earth in Amsterdam' In De Wilde Stad wordt de natuur in Amsterdam vanuit een nieuw perspectief bekeken. Kat Abatutu, de hoofdpersoon in de documentaire, zorgt ervoor dat de onopgemerkte inwoners zoals de vele dieren en planten duidelijk in beeld komen. "De Wilde Stad is Planet Earth in Amsterdam."