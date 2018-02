Slechts één tip binnen over vergiftigde man OLVG West

Wat de inhoud is van de tip, kan de politie Amsterdam niet zeggen. De politie is op zoek naar de man die het slachtoffer begeleidde naar het ziekenhuis. Er zijn nog veel onduidelijkheden in de zaak.

Het slachtoffer, woonachtig in Parijs, liep op 21 januari rond 23.15 uur samen met zijn begeleider het OLVG in West binnen. Bij de Eerste Hulp gaf de man aan dat hij zich niet goed voelde. Vervolgens werd hij opgenomen in het ziekenhuis in West.

De man werd behandeld, maar zijn toestand verslechterde snel. Het slachtoffer overleed die nacht rond 3.00 uur. Het is nog altijd niet duidelijk waaraan de 50-jarige man is overleden. Wel zei de Serviër dat hij mogelijk iets binnen had gekregen dat giftig zou zijn.

Begeleider

De begeleider was na de opname vertrokken. Ook had hij geen persoonsgegevens achtergelaten bij het ziekenhuis, waardoor niemand weet wie hij is. Opvallend is dat de begeleider twee uur na de opname opnieuw het ziekenhuis binnenliep en toen een andere jas en andere schoenen droeg. Vervolgens is de getuige weer vertrokken.

De mannen spraken onderling een taal die moeilijk thuis te brengen is. Vermoedelijk spraken ze Servisch. Tegen anderen spraken de mannen Engels met een accent.

De politie laat weten dat de begeleider van de man nog niet gevonden is en dat deze wordt gezocht om uit te zoeken wat er met het 50-jarige slachtoffer is gebeurd.

