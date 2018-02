VU 'geschokt en boos' over geheime bijeenkomst met ex-terrorist

De extreemlinkse Revolutionaire Eenheid had afgelopen maandag een bijeenkomst georganiseerd in de Nassaukerk, maar zodra die kerk doorhad dat Odeh kwam spreken, werd er een stokje voor gestoken.

Odeh vermoordde in 1969 namelijk twee Israëlische studenten bij een bomaanslag in Jeruzalem. Ze zat tien jaar in de gevangenis, maar kwam vrij tijdens een gevangenenuitruil.

Dinsdagavond werd duidelijk dat de beweging een nieuwe locatie had gevonden voor de bijeenkomst. De locatie bleef lang geheim, omdat de Revolutionaire Eenheid veel kritiek kreeg op de spreker die ze hadden uitgenodigd, maar uiteindelijk werd duidelijk dat Odeh naar de Verrekijker zou komen. Dat is een gekraakte ruimte op het terrein van de VU.

Twijfels

Volgens een woordvoerder van de VU werd de ruimte al enkele jaren geleden gekraakt door activisten van De Nieuwe Universiteit. "De VU gedoogt dat omdat er over het algemeen prima bijeenkomsten worden georganiseerd, maar in dit geval hebben we daar zeer onze twijfels over", zegt de woordvoerder.

Daarom heeft de universiteit dinsdagavond de wijkagent ingelicht. "Dat hebben we gedaan omdat we ons zorgen maken over de veiligheid van onze studenten en medewerkers. De Verrekijker heeft ons van tevoren niet ingelicht over deze bijeenkomst, en daar zijn we boos over."

Tot dusver verloopt de bijeenkomst rustig en heeft de VU niet moeten ingrijpen. "We gaan de bijeenkomst ook niet onderbreken, maar we gaan na afloop wel stevig in gesprek met de organisatoren."

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!