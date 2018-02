Politie gebruikt pepperspray bij aanhouding hardrijder Oost

Amsterdam Zestien jaar cel voor doodschieten onschuldige passant in Amsterdam De 34-jarige Glotwich S. is dinsdag veroordeeld tot zestien jaar cel voor het doodschieten van de 18-jarige Naoufal Mohammadi op de Ten Katestraat in Amsterdam-West in 2016. Ook moet hij drie jaar cel van een andere straf alsnog uitzitten.