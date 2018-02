Nassaukerk verhindert bijeenkomst met ex-terrorist

De extreemlinkse beweging Revolutionaire Eenheid had eigenlijk dinsdagavond plaats willen nemen in de kerk aan de Wittenkade in West.

"We willen niets met die mensen te maken hebben", zegt Bart Treffers tegen Het Parool. Volgens Treffers zou de beweging tijdens de aanmelding niet transparant zijn geweest.

De organisatie van de beweging laat weten dat de kerk veel bedreigingen uit Zionistische hoek heeft ontvangen. Rasmea Odeh, de ex-terrorist die tijdens de bijeenkomst zou spreken, vermoordde in 1969 twee Israëlische studenten tijden een bomaanslag in Jeruzalem. Ze zat tien jaar in de gevangenis, maar kwam vrij tijdens een gevangenenuitruil.

