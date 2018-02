'Maandag waarschijnlijk vaarverbod in grachten Jordaan'

Dat laat ze weten in gesprek met De Telegraaf. Maandag wordt de knoop definitief doorgehakt.

Waternet controleerde dit weekeinde dagelijks of er al ijsvorming is te vinden op de Amsterdamse grachten.

Lodewijks: ''Er ligt hier en daar al ijs. Nu is dat alleen nog in de luwe plekjes, maar als de wind wat gaat liggen en het een paar dagen flink vriest, gaat het snel.''

Als de zogenaamde IJsnota wordt afgekondigd, worden de gemalen stilgezet en gaan de sluizen dicht. Op deze manier krijgt het water in de grachten de gelegenheid om te bevriezen. In de eerste fase geldt het verbod alleen voor een beperkt aantal grachten in de Jordaan.

Fase 2

Bij een periode van minimaal vijf dagen matige tot strenge nachtvorst en maximaal lichte vorst overdag wordt fase 2 van het vaarverbod afgekondigd.

In de tweede fase mag er in veel meer grachten niet meer gevaren worden, bijvoorbeeld in de gehele lengte van de Keizersgracht.