'Celstraffen tot vijf jaar geëist voor homogeweld in Amsterdam'

Tegen verdachte Elrico C. (28) is vijf jaar geëist, hij wordt door het OM aangemerkt als aanstichter. Dit meldt een journalist van De Telegraaf. Tegen Rudy V. (23) is vier jaar geëist en tegen Rinaldo C. (23) achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

"Het is schokkend te noemen dat de verdachten zo tekeer zijn gegaan tegen de twee slachtoffers en dat enkel en alleen maar omdat ze homoseksueel zijn", aldus de officier van justitie

Elrico C. en V. worden vervolgd voor poging tot doodslag, Rinaldo C. voor zware mishandeling. Een van de mannen zou naar het hoofd van de slachtoffers hebben geschopt. Dat er ook een steen gebruikt is, acht het OM niet bewezen.

Na een avond stappen kwamen de twee slachtoffers op zondagochtend 18 juni een man tegen die hen beledigde en bedreigde. De man maakte toespelingen op de seksuele geaardheid van de twee.

Verwondingen

De slachtoffers hoorden de man bellen met een ander persoon. Op het Damrak voegden drie personen zich bij de man die had gebeld. Zij sloegen en schopten de oudste van de slachtoffers, een 37-jarige man. Hij raakte enige tijd buiten bewustzijn en verloor meerdere tanden.

Het andere slachtoffer van 23 jaar liep serieuze verwondingen aan zijn gezicht en gebit op. Ze zijn er emotioneel gezien nog steeds slecht aan toe, aldus de politie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!