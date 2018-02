Amsterdam krijgt voor het eerst vrouw als hoofdofficier van justitie

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met haar benoeming. Zandee was sinds september 2015 hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant. Daarvoor bekleedde ze dezelfde functie in Arnhem. Voor die tijd was ze ook al hoofdofficier in Roermond.

Theo Hofstee is sinds deze maand lid van het College van procureurs-generaal van het OM. Hij was sinds 2011 hoofdofficier van justitie in Amsterdam.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!