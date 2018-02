Woningen Van Breestraat ontruimd om verzakkingsgevaar

Na bijna vier uur, rond 17.00 uur in de middag verklaarde een inspecteur van de gemeente het pand veilig.

Buren belden de alarmdiensten. Eenmaal ter plaatse sommeerden politie en brandweer alle bewoners zo snel mogelijk naar buiten te komen. "Ze riepen: iedereen eruit. Het is onveilig", herinnert bovenbuurman Cris Toala Olivares zich.

Een hard, krakend geluid alarmeerde fotograaf Toala Olivares. Hij haalde zijn dochtertje uit bed, verzamelde zijn harde schijven met fotomateriaal en snelde naar buiten. "Daar zag ik mijn buren. Met bleke gezichten keken ze allemaal naar dezelfde benedenwoning. Ik sprak een bouwvakker aan, hij vertelde me dat de muren naar beneden kwamen."

Bouwdrift

Toala Olivares baalt van de bouwdrift in zijn straat. In de laatste jaren zijn heel wat extra verdiepingen en kelders bijgebouwd in de twee na duurste straat van Amsterdam. "We wonen in een monumentaal pand, maar goedkope aannemers bouwen overal dwars doorheen."

"Elke extra vierkante meter is geld waard. Maar er is geen enkel overzicht: niemand houdt dit in de gaten. Daarom ben ik op een bepaalde manier blij dat dit is gebeurd: nu komt er misschien wat aandacht vanuit de gemeente voor dit probleem. We willen toch geen Venetië worden?", aldus Toala Olivares.