Aantal sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in Amsterdam slinkt

Vooral woningen met een middeldure huur zijn gestegen in prijs, blijkt donderdag uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) dat voor de twaalfde keer op rij is uitgevoerd. In het onderzoek is de woningmarkt van Amsterdam vergeleken met de inkomensgroepen die in de hoofdstad wonen.

Hoewel de gemeente zo veel mogelijk betaalbare woningen probeert bij te bouwen, is het aandeel van middeldure woningen in de totale woningvoorraad gedaald van 17,4 procent in 2015 naar 15,6 procent in 2017.

Een van de oorzaken is het feit dat er een recordaantal sociale huurwoningen zijn verkocht.

"Deze cijfers uit WiA confronteren ons met nieuwe feiten en tonen aan dat er een groot tekort is ontstaan aan middeldure huurwoningen", stelt wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen). Hij pleit voor meer bescherming van de bestaande woningvoorraad.

