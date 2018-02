'Strafontslag politiecommissaris Ad Smit'

Amsterdam Italië heeft minder zorgen over vestigen EMA in Amsterdam De Italiaanse Europarlementariër Giovanni La Via heeft na een bezoek aan Amsterdam minder twijfels over de vestiging daar van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Hij heeft nog wel vragen over de manier waarop de toewijzing van het EMA, dat uit het Verenigd Koninkrijk moet vertrekken, tot stand is gekomen.