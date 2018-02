Plein bij Olympisch Stadion in Amsterdam gaat Johan Cruijffplein heten

Het is nog niet bekend wanneer de wijziging ingaat. Voor het Stadionplein is gekozen vanwege de historische band met Johan Cruijff. Op 28 september 1972 won hij met Ajax in het Olympisch Stadion de Wereldbeker.

"Johan had veel met het Olympisch Stadion en het gebied eromheen. Vroeger kwam hij er vaak voor belangrijke wedstrijden van Ajax en het Nederlands Elftal, later ook voor zijn Institute en Foundation die er kantoor hebben", zegt weduwe Danny Cruijff.

"Daarnaast woonden we er in de buurt. Wij zijn dan ook heel blij en vereerd dat het Stadionplein naar Johan wordt vernoemd."

Binnenkort volgt er een moment dat de nieuwe straatnaamborden onthuld worden en dan wordt ook duidelijk per wanneer het Stadionplein officieel het Johan Cruijffplein gaat heten. Bewoners en ondernemers van het plein zijn door middel van een brief door de gemeente op de hoogte gesteld, meldt AT5.

Arena

Er bestaat daarnaast al langer de intentie om de Amsterdam Arena, de thuisbasis van Ajax, om te dopen tot Johan Cruijff Arena. Vooralsnog is daarover echter nog geen akkoord.

In december liet Jordi Cruijff namens de familie Cruijff in De Telegraaf weten daar zeer teleurgesteld over te zijn. De Arena, Ajax en de gemeente Amsterdam schijnen er zakelijk niet uit te komen, alleen weten we daar het fijne niet van. Dat willen we ook niet weten", schreef hij toen in zijn column.

In april 2017, ruim een jaar na het overlijden van Cruijff in maart 2016, werd bekend dat de drie partijen een intentieverklaring hadden gesloten om het stadion naar Cruijff te vernoemen, maar de naam is dus nog steeds niet officieel gewijzigd.