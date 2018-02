Brand gewoed in woning in Zuid

Amsterdam Continuïteit onderwijs IJburg College in geding door financiële problemen De financiële problemen bij het IJburg College zijn zo groot dat de continuïteit van het onderwijs binnen afzienbare termijn in het geding is. Dat schrijft de onderwijsinspectie in een rapport dat zaterdag openbaar is geworden. De onderwijsinstelling staat sinds 16 januari onder toezicht.