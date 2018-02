Grapperhaus in gesprek met politie Amsterdam

In het regeerakkoord van dit kabinet is afgesproken dat er jaarlijks 267 miljoen euro en dit jaar 100 miljoen euro extra naar de politie gaat. Daarnaast komt er een ondermijningsfonds van 100 miljoen euro jaarlijks. "Dat is echt gericht op die criminaliteit waarbij misdadigers gewoon bruutweg in buurten zitten en mensen liquideren voor huizen, drugshandel en dergelijke", zegt Grapperhaus tegen AT5.

Hoe die miljoenen verdeeld gaan worden is nog de vraag. Grapperaus brengt daarom bezoeken aan verschillende politieregio's in de stad.

"Ik heb zeker ook aandacht voor Amsterdam en vandaar dat ik gekomen ben. Ik zou anders misschien over een paar weken gekomen zijn, maar ik ben iets eerder gekomen omdat ik geschokt ben door de gebeurtenissen op Wittenburg," zegt Grapperhaus.

Geen tijd

Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg zei vorig jaar in het AT5-programma Het Verhoor dat er vijfhonderd extra agenten nodig zijn in de stad. Een week geleden vertelde hij in hetzelfde programma dat de politie op dit moment geen tijd heeft om kopstukken in de drugshandel op te sporen. Grapperhuis wil echter nog niet zeggen of er extra agenten bij komen.

"We gaan eerst eens gewoon met elkaar kijken waar de problematiek zit", stelt Grapperhaus. "We hebben daar goede afspraken over gemaakt om eens even heel goed in kaart te brengen waar precies de noden zitten en hoe we daar goed mee om kunnen gaan. En dan gaan we met elkaar om tafel, niet alleen hier in Amsterdam, maar ook met de andere regio's, hoe verder."

Concreet

Volgens Grapperhaus heeft Aalbersberg vanmiddag niet over zijn eerdere oproep gesproken. "Als je zo aan tafel zit dan zit je veel meer concreet te kijken naar de problemen en de oplossingen. Dan gaat het er gewoon om hoe we verder komen."

Het zal nog enige tijd duren voordat het duidelijk is waar het extra geld naartoe gaat. "De komende vier maanden gaan we er denk ik een heel eind in komen om dat precies te concretiseren."

