Stille tocht gehouden voor Mohammed Bouchikhi

De 17-jarige Mohammed kwam op 26 januari om het leven bij de schietpartij in het jongerencentrum in de Amsterdamse wijk Wittenburg. Hij was stagiair bij dat jongerencentrum. Een 20-jarige vrouw, ook een stagiaire, raakte gewond bij de schietpartij. Bouchikhi is inmiddels naar traditie begraven in Marokko.

De stille tocht startte vrijdag om 18.00 uur in het Oostenburgerpark. De aanwezigen liepen vanaf daar naar het buurthuis waar de jongen om het leven kwam. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen liep ook mee.

De route liep langs het huis van Bouchikhi en eindigde bij de Oosterkerk. "Zoveel mensen, het betekent dat iedereen meeleeft'', zei de vader van Mohammed. "Amsterdam is een mooie stad, het moet ook weer een veilige stad worden."

Doelwit

Mohammed was vermoedelijk niet het doelwit van de aanslag. "Uit alle verhalen komt het beeld naar voren van een heel lieve en betrokken jongen. Hij heeft bijvoorbeeld vluchtelingenwerk in het buitenland gedaan", meldde een woordvoerder van de politie eerder.

De politie denkt dat de daders het hadden gemunt op Gianni L., die in zijn nek werd geraakt en dat overleefde. Hij was in november ook al slachtoffer van een schietpartij in dezelfde wijk. Jozias van Aartsen heeft L. eerder deze maand een gebiedsverbod opgelegd. Als de 19-jarige man in bepaalde delen van de stad komt, mag de politie hem aanhouden.

'Zwijg niet'

Van Aartsen sprak voor en tijdens de tocht met veel buurtbewoners. Hij wil graag het gesprek aangaan met moeders uit de buurt, die volgens hem een belangrijke rol spelen in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. "Dat iedereen hier naartoe is gekomen geeft ook een gevoel van verbondenheid en hoop."

De waarnemend burgemeester riep bewoners uit de wijk Wittenburg begin deze maand op om niet te zwijgen als ze informatie hebben over de schietpartij. Volgens Van Aartsen is er sprake van een grote afstand tussen "de overheid en mensen die hier met een aantal problemen zitten'', zo zei hij tegen de gemeenteraad.

Hij stelde dit naar eigen zeggen "gevoelige onderwerp'' aan de orde toen hij de buurt bezocht. "Ik heb gezegd: zwijg alsjeblieft niet. Er zijn voldoende wegen om informatie te melden.''