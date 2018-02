Burgemeester wil maatwerk in sluitingsbeleid bedreigde horeca Amsterdam

Burgemeester Van Aartsen gaat de raad komende week inlichten over zijn besluit, laat een woordvoerder aan AT5 weten.

Voor cocktailbar De Suzy Wong Lounge in de Korte Leidsedwarsstraat, waar 19 januari een handgranaat aangetroffen werd, betekent dit dat de zaak weer open mag. Dit besloot Van Aartsen vrijdag. Uit onderzoek van politie en justitie is gebleken dat er aan de kant van de eigenaar niets strafbaars gevonden is en dat een langere sluiting daardoor niet nodig is.

Dreiging

Het besluit van de burgemeester is niet eenmalig, want mochten er meer bedreigingen tegen clubs of andere horecagelegenheden volgen, dan zal in ieder geval apart gekeken worden naar de sluitingstermijn.

De betreffende zaken gaan ook dan nog steeds voor onbepaalde tijd op slot, "dat gaat niet veranderen", zegt een woordvoerder van de burgemeester. Maar de sluitingstermijn zal niet langer de minimale standaard van drie maanden zijn.

Eerder al riep Koninklijke Horeca Nederland de burgemeester op om het beleid aan te passen. De organisatie laat nu weten blij te zijn met het nieuws. "Deze sluitingen hebben grote impact op het betreffende horecabedrijf en verregaande economische gevolgen".

Handgranaten

In het afgelopen jaar werden bij meerdere zaken in Amsterdam explosieven geplaatst. Zo werd bij café In The City nabij het Leidseplein op 8 februari vorig jaar een handgranaat neergelegd, en werd op 24 augustus bij club Abe ook een explosief aangetroffen. Voor deze incidenten is inmiddels een 17-jarige jongen aangehouden.

Begin deze maand werd ook een handgranaat aangetroffen bij een winkelpand in de Jan Evertsenstraat. De politie ziet vooralsnog geen verband tussen dit incident en de andere aangetroffen explosieven.