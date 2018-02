Rapper JayJay veroordeeld tot negen maanden cel voor witwassen

Eerder werd L. veroordeeld tot veertien jaar cel voor het medeplegen van de liquidatie van Abderrahim Belhadj.

Begin deze maand werd door het Openbaar Ministerie (OM) twee jaar cel geëist. Volgens justitie maakte L. tussen 2014 en 2016 met geld dat uit misdrijven afkomstig was verre reizen en kocht hij dure horloges en auto's. De 120.000 euro die hij moet terugbetalen is volgens justitie het bedrag dat afkomstig was van criminele activiteiten.

In november van afgelopen jaar werd JayJay veroordeeld tot veertien jaar cel voor het medeplegen van een liquidatie in de flat Kikkenstein in Zuidoost. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij de liquidatie uitlokte. Ook lostte hij niet de fatale schoten. Wel acht de rechtbank bewezen dat Jason L. schuldig is aan het medeplegen van de moord.

Zo was er volgens de rechter sprake van een nauwe samenwerking tussen Jason L. en de schutter. Met WhatsApp-berichten dirigeerde JayJay de schutter naar de flat.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!