Lichaam aangetroffen in water Linnaeuskade

Amsterdam Opgedoken schilderij van Ferdinand Bol gekocht door Scheepvaartmuseum Het portret van luitenant-admiraal Cornelis Tromp (1629-1691), dat in oktober opdook in Portugal, is gekocht door het Scheepvaartmuseum. Sinds oktober hangt het doek in het Amsterdam Museum. Het schilderij is bijzonder want Tromp liet zich vaker portretteren, maar maar één keer door Bol.