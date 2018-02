Fietser met hoofdwond naar ziekenhuis na beroving in Nieuw-West

Het incident gebeurde rond 21.00 uur op de J.G. Suurhoffstraat in Geuzenveld. Het slachtoffer heeft er een hoofdwond aan over gehouden.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. Wel is er al een burgernetmelding verstuurd. De verdachte is volgens Burgernet lichtgetint, heeft een mager postuur, zou rond de 20 jaar oud zijn, is ongeveer 1.70 meter lang en zou een korte jas met oranje streep dragen.

De fietser die naar het ziekenhuis is gebracht was nog niet in staat om meer details te geven. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!