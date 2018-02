Na twee maanden weer een abortuskliniek in de stad

Na de plotselinge sluiting van Casa begin december, moesten ongewenst zwangere vrouwen zelfs uitwijken naar België. Ook de klinieken in Utrecht en Heemstede werden plotseling overspoeld met vrouwen, vertelt Annet Jansen, medisch coördinator van de Abortuskliniek.

"We doen gemiddeld zo'n 300 behandelingen per maand. In de tijd dat de kliniek gesloten was, konden 600 vrouwen niet bij ons terecht." De nood was dus hoog om een nieuwe kliniek te openen. En hoewel de oude kliniek failliet ging door de torenhoge huur, zit de nieuwe kliniek in precies hetzelfde pand.

"Het is duur, maar er is genoeg vraag naar ons en we worden gesubsidieerd", zegt directrice Femke van Straaten. "Het was zeker een risico, maar een goedkoper pand konden we niet vinden en we wilden zo snel mogelijk open."

Feestelijke opening

Om acht uur op maandagmorgen stond de eerste patiënt voor de deur. Een feestelijke opening met ballonnen en champagne was misschien niet helemaal op z'n plaats, maar dat wil niet zeggen dat het geen speciale dag was. "We hebben een stukje taart gehad en bloemetjes, dus een beetje feest is het wel", zegt Van Straaten.

