'Havenmeester doet onderzoek naar reeks aanvaringen met pontjes'

Dat is vaker dan in voorgaande jaren. De Havenmeester is daarom een onderzoek begonnen. "Het is altijd goed gegaan, dus waarom nu niet? Daar gaan we goed naar kijken", zegt Van de Kerkhof tegen Het Parool.

Opvallend is dat er geen patroon te ontdekken is in de zes aanvaringen. Ze gebeurde op verschillende routes en verschillende momenten. Ook het GVB is benieuwd, want ook het vervoersbedrijf kon na eigen onderzoek geen patroon ontdekken.

Vorige jaar kampten de pontjes van het GVB ook met andere aanvaringen, namelijk die met de kade. De oorzaak bleek toen dat schippers nog moesten wennen aan een nieuw model.

