Verdubbeling van aantal boetes voor illegale vakantieverhuur in Amsterdam

Dat er meer boetes werden opgelegd, komt vooral doordat er meer meldingen werden gedaan, niet alleen van illegale vakantieverhuur maar ook van woonfraude.

Er werden in totaal 378 bestuurlijke boetes uitgedeeld. In de stad zijn er vorig jaar minder sluitingen geweest. Dat komt omdat er in 2017 minder panden volledig werden verhuurd aan toeristen. Volgens woonwethouder Laurens Ivens zijn er in het afgelopen jaar in totaal 1.407 woningen weer beschikbaar geworden voor bewoning.

De gemeente heeft eerder afspraken gemaakt met Airbnb, onder andere over het maximaal aantal dagen dat een woning verhuurd mag worden. Deze regels hebben volgens de gemeente niet geleid tot een waterbedeffect of een overstap naar andere platforms. Hiervoor was wel een vrees.

Airbnb

Het aantal advertenties voor woningen die in de hoofdstad via de grootste aanbieder Airbnb worden verhuurd, is vorig jaar gestabiliseerd rond 18.000 per maand. De afspraken die de gemeente met Airbnb heeft gemaakt om overlast zo veel mogelijk in te dammen, lijken te werken, aldus de gemeente.

Zo werden er afgelopen jaar bij 1.770 advertenties de kalender op slot gezet, omdat de limiet van zestig dagen verhuur bereikt was. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze limiet teruggeschroefd naar dertig dagen verhuur.

