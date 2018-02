Politie zoekt specifieke getuige van dodelijke schietpartij Wittenburg

De politie meldt dat de man rond 19.19 uur "zichtbaar" aandacht had voor een voertuig, een zwarte BMW, die in verband wordt gebracht met de schietpartij. Zij willen graag met hem in contact komen.

De agenten roepen ook andere getuigen die rond 19.00 uur de auto hebben zien rijden op Wittenburg op zich te melden. Het rijgedrag van de bestuurder moet zijn opgevallen, aldus de politie.

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond werd bekend dat de BMW op 5 januari in Houten was gestolen. Op de avond van de schietpartij reed de auto rond met een vervalst kenteken. Tot nu toe zijn er twintig tips binnengekomen bij de politie over de zaak.

Doelwit

Bij de schietpartij kwam de 17-jarige Mohammed om het leven. Hij was een stagiair in het buurthuis en geen bekende van de politie. Een 20-jarige vrouw, ook een stagiaire, raakte gewond.

Het is mogelijk dat de daders het voorzien hadden op de 19-jarige Gianni, die tijdens de schietpartij in zijn nek is geraakt. Hij is wel een bekende van de politie. De man raakte eind vorig jaar ook gewond bij een schietpartij in Kattenburg. Een 19-jarige man kwam hierbij om het leven.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft afgelopen vrijdag Gianni L. een gebiedsverbod opgelegd. Als de 19-jarige man in bepaalde delen van de stad komt, mag de politie hem aanhouden.

Dantestraat

De BMW werd na de schietpartij rond 22.30 uur in de Dantestraat in Zuidoost in brand gestoken. De brandweer kon voorkomen dat de auto na de schietpartij uitbrandde. Hierdoor heeft de politie goede hoop dat er sporen teruggevonden kunnen worden.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de auto, een BMW1, voor het incident al in de Dantestraat, of de omgeving daarvan heeft gestaan.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!