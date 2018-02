Aantal autodiefstallen alleen in Amsterdam gestegen

Dat meldt LocalFocus op basis van gegevens van de Stichting Aanpak Voertuigencriminaliteit.

Vorig jaar werden er in de hoofdstad 1.266 personenauto's gestolen. In totaal vonden er in 2017 zo'n vierduizend voertuigdiefstallen plaats in de regio Amsterdam, in heel Nederland ging het om 23.500 diefstallen van voertuigen.

In andere regio's werd er vorig jaar minder gestolen. Het aantal voertuigbranden in de regio Oost-Nederland is afgenomen met 17 procent, in Midden-Nederland met 16 procent en in Noord-Nederland ook met 16 procent.

