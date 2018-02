Kandidaat-raadslid D66 legt verantwoording af wegens uitlatingen in NRC-artikel

El Ksaihi, die op de nummer zeven staat van de lijst, was in 2010 voorzitter van de Poldermoskee. In het interview zei de kandidaat-raadslid dat "homoseksualiteit een zonde is in de islam" en dat is 'geen discussiepunt'.

Een woordvoerder van D66 laat weten dat de inhoud van het artikel bekend was bij de lokale fractie. Nadat er discussie ontstond, is een verkaring van El Ksaihi geplaatst.

In de verklaring stelt El Ksaihi dat zij destijds "geschrokken was van de kop boven het artikel", en dat het haar niet uitmaakte of ook homoseksuelen de moskee zouden bezoeken. "Ik wilde ook de conservatievere achterban hierin meekrijgen. Helaas heb ik dat toen niet goed over kunnen brengen. Als het me nu nog een keer gevraagd wordt zou ik het ook anders formuleren", aldus El Ksaihi.

Forum voor Democratie

Het is niet de eerste keer dat een kandidaat-raadslid voor ophef heeft gezorgd in de Amsterdamse politiek. Maandag is ook commotie ontstaan over Kristina Türkmen van Forum voor Democratie, die eveneens op de nummer zeven van de lijst staat. Türkmen kwam onder vuur nadat er zondag en maandag tweets van haar opdoken.

Zo riep de kandidaat-raadslid in 2015 onder andere op tot zware straffen als 'remedie' tegen radicalisering. Afgelopen zondag haalde Türkmen nog uit naar Mark Rutte en Angela Merkel, door het volgende te tweeten: "Weg @markrutte & Merkel! Samen met jullie multiculturele, vooral de antiwesters&antisemitisch&beestachtig islamisering cultuur. Achter de tralies deze tuig met droog brood en water zonder uitkering. Maak de uitzondering en voer de zwaardere straffen in hun eigen beesten taal."

De nummer zeven van Forum voor Democratie kwam maandag met een verklaring waarin ze de "inhoud van de betreffende tweets betreurt". "Deze heb ik dan ook verwijderd", aldus Türkmen. Op maandagmiddag werd het gehele account van Türkmen verwijderd.

De partij was niet op de hoogte van haar uitlatingen en neemt afstand van haar uitspraken, maar liet ook weten dat er na de verklaring van Türkmen geen verdere maatregelen zullen worden getroffen.

