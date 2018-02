Kandidaat-raadslid FvD Amsterdam verwijdert Twitter-account na uitlatingen

De tweets van Türkmen waar discussie over is ontstaan zijn onder meer in 2015, 2016 en 2017 verstuurd.

In de tweets die zondag en maandag zijn opgedoken, reageert Türkmen in 2015 onder andere op een NOS-bericht, dat gaat over de arrestatie van een Franse radicale moslim. Türkmen twittert: "@NOS direct ophangen de remedie tegen radicalisering? T klinkt akelig #weet geen oplossing meer voor groeiende gevaar tov EU vrijheid".

Zondag twitterde de kandidaat-raadslid nog "Weg @markrutte & Merkel! Samen met jullie multiculturele, vooral de antiwesters&antisemitisch&beestachtig islamisering cultuur. Achter de tralies deze tuig met droog brood en water zonder uitkering. Maak de uitzondering en voer de zwaardere straffen in hun eigen beesten taal."

Account verwijderd

Op maandagochtend werden meer dan achthonderd tweets van het twitteraccount van Türkmen verwijderd. Op maandagmiddag werd het gehele twitteraccount van de kandidaat-raadslid opgeheven.

In een reactie laat Türkmen het volgende weten: "De afgelopen dagen is er op twitter beroering ontstaan over enkele oude twitterberichten van mijn hand. Deze berichten heb ik op persoonlijke titel verstuurd. De inhoud van betreffende tweets betreur ik, en ik heb deze dan ook verwijderd."

Afstand

Ook zegt de kandidaat-raadslid te fel gereageerd te hebben, onder andere door "persoonlijke ervaringen met intolerantie en onvrijheid in mijn geboorteland". "Ik betreur de ontstane ophef en vertrouw erop dat door het verwijderen van de tweets -en het nadrukkelijk afstand nemen van de inhoud ervan- ik dit achter mij kan laten."

De partij was niet op de hoogte van de uitlatingen van de nummer 7 op de lijst en neemt "uitdrukkelijk afstand" van haar uitspraken. Maar, 'gezien de verklaring van mevrouw Türkmen is besloten dat deze geen verdere consequenties voor haar zullen hebben'.

Aangifte

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) betichtte Thierry Baudet, voorman van de partij, vorige week in een lezing van het betrekken van ras in het politieke debat. Zo weigerde hij een omstreden uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Yernaz Ramautarsing te veroordelen. Volgens Ollongren "gaat Baudet verder waar de PVV ophoudt".

De Amsterdamse partijgenoot Ramautarsing, de nummer twee op de kandidatenlijst, zei dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen. "Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras", aldus Ollongren.

Baudet heeft aangifte gedaan wegens smaad en laster na de uitspraak van Ollongren.

