NS wil meer intercity's tussen Amsterdam en Rotterdam

Op dit moment rijden er vier Intercity's Direct per uur over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam. In de plannen voor de dienstregeling van 2019 staat dat er nog een intercity naar Brussel bijkomt.

Hiernaast is de NS met Eurostar in gesprek over een derde dagelijkse trein naar Londen vanuit Amsterdam. In de eerste helft van dit jaar moeten er twee treinen van Amsterdam naar de Britse hoofdstad gaan. Wanneer die rijden, wordt besloten of er inderdaad een derde bijkomt.

De derde trein moet er extra snel over doen, namelijk drieënhalf uur in plaats van vier. Reizigers mogen bij deze trein alleen in- en niet uitstappen op Rotterdam Centraal en Brussel Zuid.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten. Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!