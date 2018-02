Van Aartsen: Mogelijk gebiedsverbod Gianni L. na schietpartij Amsterdam

Amsterdam Honderden aanwezig bij dienst slachtoffer (17) schietpartij buurthuis Honderden mensen zijn woensdag naar de Nasr-moskee in Amsterdam gekomen voor een dienst die in het teken stond van de 17-jarige Mohammed. De 17-jarige jongen kwam afgelopen vrijdag om het leven door een schietpartij in een buurthuis in de Grote Wittenburgerstraat.