Politie verstuurt sms met opsporingsbericht rond dood Sofie Kerklaan

"We weten nog altijd niet hoe Sofie Kerklaan (27) is overleden. Heb jij mogelijk iets gezien in de omgeving van het Djakartaterras?" staat in het bericht te lezen.



Kerklaan werd in de nacht van 11 op 12 november zwaargewond gevonden op de stoep van het Djakartaterras in Oost. Ze overleed kort daarna aan haar verwondingen.

De politie houdt nog steeds rekening met drie scenario's, meldde een woordvoerder van de politie in januari aan NU.nl. Deze betreffen een ongeval, een mogelijk misdrijf of suïcide.

Onduidelijkheden

De rechercheurs hebben met veel mensen uit de omgeving van de vrouw gepraat om een beeld van haar leven te krijgen. Ondanks tactisch en forensisch onderzoek, zijn er echter nog veel onduidelijkheden, zei de politie eerder.

Hierom werden de afgelopen maanden meerdere getuigenoproepen gedaan en was in november aandacht voor de zaak in Opsporing Verzocht.

"Het onderzoek is nog in volle gang", aldus de politie. De woordvoerder wil nog niet veel details geven over hoeveel getuigen zich precies hebben gemeld, mocht de dood van de vrouw een misdrijf blijken te zijn.

