Woonbootbewoner ernstig gewond bij brand IJsbaanpad

Amsterdam Zeemijn gevonden in het IJ in Amsterdam Bij baggerwerkzaamheden in het IJ in Amsterdam is woensdag ter hoogte van het Java-eiland een zeemijn gevonden. Nadat baggeraars de mijn hadden opgedregd en in de grijper hadden, is die weer voorzichtig teruggelegd op de bodem. Een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) duikt woensdagavond naar het projectiel.