Vluchtauto stond voor schietpartij Wittenburg geparkeerd in Zuidoost

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de auto, een BMW1, voor het incident al in de Dantestraat, of de omgeving daarvan heeft gestaan. Dat maakt de politie dinsdagavond bekend in Opsporing Verzocht.

De recherche heeft daarnaast goede hoop dat er mogelijk sporen worden aangetroffen in of aan het voertuig. De BMW werd na de schietpartij rond 22.30 uur in de Dantestraat in Zuidoost in brand gestoken. De brandweer kon voorkomen dat de auto na de schietpartij uitbrandde.

In de uitzending herhaalde een politiewoordvoerster dat het slachtoffer geen bekende was van de politie. ,,Uit alle verhalen komt het beeld naar voren van een heel lieve en betrokken jongen. Hij heeft bijvoorbeeld vluchtelingenwerk in het buitenland gedaan."

Schietpartij

De jongen was een stagiair in het buurthuis waar de schietpartij vrijdag plaatsvond. Hij is geen bekende van de politie en het vermoeden bestaat dat hij niet het beoogde doelwit was.

Mogelijk hadden de daders het voorzien op de 19-jarige Gianni, die in zijn nek werd geraakt. Hij is geopereerd en buiten levensgevaar. Deze man, die nog in een ziekenhuis ligt, was in november ook al slachtoffer van een schietpartij. Hierbij kwam een eveneens 19-jarige Amsterdammer om het leven en raakten in totaal drie mensen gewond. Gianni is wel bekend bij politie en justitie.

Een 20-jarige vrouw raakte door het schieten gewond aan haar benen. Ze werkte achter de bar als stagiaire en de politie vermoedt dat zij per ongeluk is geraakt.

Onderzoek

Jozias van Aartsen noemde het incident eerder "hartverscheurend". De komende periode zullen in de wijk extra politieagenten rondlopen. Ook zorgt de waarnemend burgemeester voor meer cameratoezicht en straatcoaches.

Daarnaast moet er een gemachtigde namens de waarnemend burgemeester in de buurt (Oostelijke Eilanden) aan de slag en zich bezighouden met de veiligheid en sociale vraagstukken. Deze week zal de waarnemend burgemeester langsgaan in de buurt.

Getuigen

De politie vraagt getuigen om zich te melden als zij meer weten over de schietpartij. Ook worden mensen met beveiligingsbeelden gevraagd deze te uploaden naar de politie. Tevens wordt gezocht naar mensen die de zwarte BMW1 serie in de omgeving van de Dantestraat hebben zien staan.

Op zondagmiddag 25 februari vindt in de buurt een stille tocht plaats voor de jongen, die vermoedelijk niet het beoogde doelwit was van de schutters. De tocht begint om 13.00 uur en leidt door de buurt naar het jongerencentrum waar hij is neergeschoten. Er zullen toespraken zijn van onder meer familie en vrienden, aldus Menebhi. Mohammed wordt in Marokko begraven.

