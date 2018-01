EU-agentschap EMA tijdelijk gehuisvest in Amsterdam Sloterdijk

Economie 'Bod voor EU-agentschap EMA in Amsterdam niet perfect' In het Nederlandse bod om het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) te vestigen in Amsterdam ontbreekt informatie over de beveiliging, het archief en de IT-systemen. Ook is onduidelijk hoeveel plaats er is op de Amsterdamse Engelstalige peuter- en kleuterscholen voor de kinderen van het personeel.