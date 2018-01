Brandweer haalt gewonde man uit brandende woning Barentszplein

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.

Brandweerlieden forceerden de voordeur om binnen te komen. Eenmaal binnen troffen ze de man aan, die naar buiten werd gedragen door één van de brandweerlieden. Het gaat vermoedelijk om de bewoner van het pand.

Uit voorzorg zijn meerdere woningen tijdelijk ontruimd. De woning zelf is onbewoonbaar geworden door de rook- en roetschade. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en wordt onderzocht.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!