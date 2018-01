Amsterdamse brandweer start onderzoek binnen korps naar 'grap' met dildo

Het incident kwam aan het licht nadat brandweercommandant Leen Schaap hier eerdere deze maand een column over schreef, aldus het AD.

De vrouw werkt als administratief medewerker bij de brandweer. "Ze schrok van de actie en was er geëmotioneerd over", meldt een woordvoerder van het korps aan NU.nl.

De brandweer is in discussie over wat acceptabele humor en grappen zijn binnen hun Amsterdamse cultuur. "Veel vinden de 'grap' onacceptabel, maar er zijn er ook die dat niet zo vinden. Wat kan wel en wat kan niet? Daar zijn we over aan het praten", aldus de woordvoerder.

Het is nog niet bekend wie de dildo in het bureau heeft gelegd. "Als we dit weten gaan we in gesprek en treffen we zo nodig maatregelen."

Bedrijfscultuur

De discussie over de bedrijfscultuur werd vorig jaar al gestart. In november werd er een brandweerman geschorst wegens racistisch gedrag.

Een andere brandweerman werd in februari aanvankelijk geschorst, de man zou zich meerdere malen racistisch hebben uitgelaten en hebben gezegd dat Amsterdam-West 'het kalifaat' is. Maar hij ging in hoger beroep en ontkende alle aantijgingen, de rechter gaf hem gelijk.

Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan sprak zich ook uit over de bedrijfscultuur. Vorig jaar in januari werd in een vernietigend rapport uitgehaald over de slechte bedrijfscultuur.

Stap

Volgens de woordvoerder is de discussie een belangrijke stap. "De brandweercultuur is vrij gesloten en humor is een belangrijk onderdeel van het werk. We zijn Amsterdammers, rap van tong. Humor hoort er ook bij. Maar er is een grens aan – en dit vinden we onacceptabel."

De vrouw krijgt steun vanuit de korpsleiding en van diverse collega’s. "Vanuit de korpsleiding vinden we dat het mogelijk moet zijn voor medewerkers om aan te geven dat er iets niet acceptabel is."

